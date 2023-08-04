美擬派武裝水兵及陸戰隊登商船　防止伊朗襲擊

美國傳媒周四（3日）報道，五角大樓正考慮在部分航經波斯灣地區的商船派駐武裝水兵和海軍陸戰隊，防止伊朗武裝部隊襲擊商船。

知情美國官員透露，美國國防部將向被視為容易受到伊朗武裝部隊攻擊的商船派駐駐美軍，特別是穿越霍爾木茲海峽的商船，而決定保護對象的考慮因素包括商船的註冊地、擁有人國籍、船員組合及商船運載貨物的性質。官員沒有透露計劃細節，時值美軍兩棲攻擊艦巴丹號和船塢登陸艦卡特‧霍爾號的數千名海軍陸戰隊成員和水兵，正前往波斯灣，他們可為霍爾木茲海峽的任何武裝警衞任務提供骨幹力量。

全世界20%的原油都經過霍爾木茲海峽運送，華府已與航運業界討論上述措施一段時間，業界可選擇是否需要額外保護。一旦落實措施，意味美國需調派數百名部署中東的美軍保護有高遇襲風險的商船。

美媒指出，美國海軍即使在1988年與伊朗爆發二戰以來最大規模的海戰「油輪戰爭」時，也無派武裝人員登上商船提供保護，這意味美國重心放在對付俄羅斯與中國的同時，仍對中東作出承諾。此前，五角大樓已宣布增派F35隱形戰機和一艘驅逐艦到區內，阻止伊朗攻擊商船，有輿論則認為美軍近日的行動令拜登政府從中東調兵到印太地區震懾中國的努力複雜化。