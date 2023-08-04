成軍事政變人質　尼日爾總統籲美助恢復憲法秩序

西非國家尼日爾於上月26日爆發軍事政變，罷免及扣押了總統巴祖姆。美國《華盛頓郵報》周四（3日）刊登巴祖姆的署名文章，他指自己以人質身份撰文，直指今次政變對國民而言是悲劇，一旦成功將對世界造成毀滅性後果，呼籲美國及國際社會協助恢復憲法秩序。

文章題為《尼日爾總統：我的國家正受襲而我被扣押為人質》，巴祖姆指軍方試圖推翻國家的民主，政府透過2021年的選舉掌權，必須反對任何推翻合法政府的企圖，策劃政變者錯誤地宣稱目的是保護尼日爾，事實是尼日爾的安全情況比鄰國馬里和布畿納法索好得多，兩國不是加強自身能力解決安全問題，而是剝削民眾權利和尊嚴，僱用犯罪的俄羅斯瓦格納等僱傭兵。

巴祖姆寫道，在政變策劃者及地區盟友的公開邀請下，整個薩哈拉中部地區可能會通過瓦格納落入俄羅斯的影響力，而瓦格納在烏克蘭充分展示了殘暴恐怖主義。博科聖地等恐怖組織必將利用尼日爾的不穩定局勢，以尼日爾為襲擊鄰國的集結地，破壞世界各地的和平、安全和自由，並加大力度對年輕人進行灌輸反西方的仇恨思想。他敦促美國政府和國際社會幫助尼日爾恢復憲法秩序，尼日爾民眾不會忘記在歷史關鍵時刻獲得的支持。