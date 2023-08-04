美戰略力量現代化　核彈頭研發有進展

美國軍方正在對核三位一體打擊力量實施現代化，包括研製哨兵型洲際彈道導彈，以及其使用的W87-1核彈頭。能源部及國防部近日宣布，這款屬於美方自冷戰結束後首次從頭開始生產的核彈頭，獲得批准進入下一個研發階段。

勞倫斯利弗爾摩國家實驗室上月31日發出新聞稿，表示W87-1核彈頭修改項目獲得能源部旗下國家核安全局及國防部批准，進入發展工程的6.3階段。在這個屬於核武壽命周期的階段，國家核安全局將繼續與國防部緊密合作，進行試驗、測試、分析，發展及驗證已經選擇的設計選項。W87-1核彈頭將取代現役W78核彈頭，其設計是修改另一現役核彈頭W87-0而成，預計2030年代初期部署哨兵型洲際彈道導彈。

美國目前擁有400枚民兵3型洲際彈道導彈，每枚導彈搭載一枚核彈頭，型號分別是爆炸當量30萬噸的W87-0，或者爆炸當量33.5萬噸的W78。美國空軍計劃採購659枚哨兵型洲際彈道導彈，其中400枚以「一換一」方式取代民兵3型洲際彈道導彈部署，餘下屬於備用及用作測試發射。整個新洲際彈道導彈項目開支預計958億美元（約7,472億港元），但不包括研製新核彈頭的148億美元（約1,154億港元）開支。