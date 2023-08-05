華轟BBC涉疆報道不實　促遵守新聞職業道德

英國廣播公司（BBC）於周一（7月31日）播出關於中國新疆的報道，聲稱中國通過威脅海外維吾爾人在中國境內的家人，從而施壓要求海外維吾爾人監視人權活動人士，報道訪問了多名在海外的維吾爾人，他們指中方的恐嚇策略正導致社區分裂。中國駐英國大使館周五（8月4日）發出駁斥函，指上述報道炒作渲染中國對海外維吾爾族人實施所謂「跨國鎮壓」的不實言論，誣稱維吾爾族人遭受到所謂「監控」、「監禁」，煽動對立情緒，嚴重誤導受眾，中方對此堅決反對。

使館發言人指，所謂中國搞「跨國鎮壓」純屬無中生有，是美西方不良政客圖謀「以疆制華」、抹黑中國的政治操弄。中方一貫尊重他國主權，依法與外國開展執法司法合作，依法保障包括維吾爾族在內的各族群眾與境外親屬之間的通訊聯繫。一段時間來，海外「東突」反華分裂分子編造謊言，稱親人「失聯」，但經有關部門核查，這些「失聯」人員有的在社會正常生活，有的純屬憑空編造。發言人狠批，「BBC大肆炒作對華充滿敵視和偏見的歪曲論調，製造分裂，職業操守和社會公德何在？必須指出的是，BBC在涉新疆問題的報道上離自己標榜的公正原則相去甚遠」。

發言人續指，當前新疆處於歷史上最好的時期，在新疆社會和諧穩定、經濟持續發展、人民安居樂業的真實情況面前，任何謊言都將不攻自破。中方敦促BBC遵守新聞職業道德，停止炒作涉疆謠言，客觀、公正報道中國。