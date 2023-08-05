網紅派遊戲機逾千人到場　引發騷亂65人被捕

美國知名網絡主播塞納特（Kai Cenat）周五（4日）透過社交媒體宣布，在紐約市曼哈頓聯合廣場召開見面會贈送遊戲主機。警方估計活動有數千人參加，活動演變成騷亂，65人當場被捕，其中30人是青少年。警方證實，塞納特將被控至少兩項煽動和非法集會罪名。

紐約警察局長馬德雷（Jeffrey Maddrey）指，周五下午約3時，當塞納特抵達聯合廣場時，部分聚集者衝入一個地盤投擲建築用具、油漆罐、樽和石塊等。有人手持鐵鍬和斧頭遊蕩，爬上建築物頂，部分人向警察投擲煙花，並使用滅火筒引發巨大煙霧。混亂期間，一輛疑似載有塞納特的汽車試圖離開，遭人群圍攻。汽車緩慢穿過人群，最終加速駛離。多人抓住車的兩側和車尾，至少3人從車蓋上跌到行人路。

警方派出約1,000名警員鎮壓騷亂，並宣布集會非法，要求人群解散。警方下午5時帶走塞納特問話，至傍晚6時15分，聯合廣場人群陸續散去。馬德雷強調，事件凸顯社交媒體的力量和危險，事發時青少年根本不聽指揮，他不允許今後再發生同類事情。最初出動的警察沒有防暴裝備，隨事態升級開始手持盾牌和戴頭盔，數名警員受傷，馬德雷強調警員保持了極大克制。