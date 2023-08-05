3人昨持刀被捕　網現42則預告犯罪貼文

南韓接連發生持刀捅人事件，人心惶惶。警方周五（4日）再拘捕至少3名在公眾地方持刀人士，其中一人曾闖入高中捅傷一名教師。截至周六（5日）上午，警方在網上發現至少42則模仿預告犯罪貼文，地點遍及南韓各地，拘捕13名發貼者，包括中學生和青少年，警方正調查案情並準備刑事起訴。

警方指，一名20多歲男子周五上午約10時03分進入大田市大德區一間高中，報稱應屆畢業生。他等待一名49歲教師下課後，向教師的臉部、胸部、手臂捅了7刀並逃跑。傷者送院後情況危殆。警方憑多條閉路電視片段追蹤，同日中午在中區柳川洞一處公寓附近拘捕疑兇，在他的袋裏搜出武器。疑兇供稱遇襲教師曾是一名牧師，警方推測他們互相認識。

與此同時，一名20多歲男子同日上午10時39分，在首爾高速巴士客運站的速遞站，拿出一把刀指向自己頸部。男子聽到當值保安透過無線電通報後，立即收起刀逃跑。警方在客運站京釜線大樓的購物中心以特殊威脅罪拘捕男子，在他的袋裏搜出兩把刀和一把玩具槍。而在周五晚上9時38分，一名40多歲男子在京畿道龍仁市處仁區浦谷邑街上持刀徘徊，期間對路人大叫、敲建築物的門以及低聲說出不明詞語。男子一度拒捕反抗，警方證實他曾患精神病，最近未接受治療。警方計劃以特殊妨礙司法罪申請逮捕令。

而在網上，警方從多個互聯網討論區發現預告犯罪貼文。首爾一名20多歲的男子周五聲稱，當天下午4時要在往十里站殺掉所有人；一名未成年人聲稱要在一間學校正門前殺害5人。京畿道河南市一名14歲中學生稱要在渼沙站殺人，一名未成年人稱要在釜山海雲台區持刀襲擊，兩人已經被捕。另外，有人發貼文稱要在仁川松島月光慶典公園Pentaport搖滾音樂節持刀襲擊，仁川警察廳已計劃部署警力應對，貼文之後刪除。