台積電董事長：台海問題取決於中美態度

美國《紐約時報》周五（4日）刊登台積電董事長劉德音的專訪，他指台積電在台灣建立的一必難以複製，公司雖走向全球，但仍根留台灣。他認為，中國大陸不會因為半導體攻台，但亦不會因為半導體而不攻台，台海局勢始終要取決於中美態度。

訪問在今年6月底進行，劉德音指複製台積電在台灣製造的產品將極其困難，快速開發和生產最尖端的晶片需要付出巨大努力，需要多達3,000名科學家開發一代技術，「我們不能把它放在其他地方」。美國及其盟友近年敦促台積電在台灣境外建設生產線，而華府試圖阻礙大陸半導體技術進步，台積電成為夾心，於2020年終止公司第二大客戶、大陸科技巨頭華為的訂單。劉德音表示，這是可以理解的，但支持與否都沒有發言權，台積電依賴美國技術。

劉德音幾乎每3個月就訪美一次，台積電與美國國會、商務部與白宮的關係相當良好，他已向美國政府提出建議，除了《晶片法案》的520億美元（約4,056億港元）補貼外，美國亦需提供激勵措施，用於購買美國製造的晶片，否則很快會遇到限制。對於台灣的晶片製造能力阻止了大陸軍事行動，形為「硅盾」，劉德音直指大陸不會因為半導體攻打或不攻打台灣，台海問題實際取決於美國和大陸要如何維持雙方都希望的現狀。

另外，台積電在美國亞利桑那州設廠，雙方周五簽署協議，台積電同意遵守高於聯邦標準的職業安全要求，包括對工人提高透明度、接受亞利桑那州職業安全與健康部門更密切的監督，以及加強對領班及全體員工的培訓。