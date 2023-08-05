多國演習落幕　美維珍尼亞級核潛艇首訪西澳

美國海軍維珍尼亞級攻擊核潛艇北卡羅萊納號完成護身軍刀多國聯合演習後，周五（4日）停靠澳洲西澳省一個海軍基地，為首次有維珍尼亞級核潛艇到訪澳洲。值得一提的是，美國協助澳洲組建核動力潛艇艦隊將採用維珍尼亞級。

護身軍刀演習於周五落幕，載有近130名船員的北卡羅萊納號，駛入西澳省花園島的斯特林海軍基地。北卡羅萊納號停留期間，會開放予澳洲皇家海軍的潛艇船員參觀，讓他們了解核潛艇技術及如何操作。北卡羅萊納號船員亦會在西澳省社區擔任義工，並上岸遊覽。澳洲皇家海軍中將、潛艇局局長米德（Jonathan Mead）表示，澳洲及美國的夥伴關係在三方安全夥伴關係（AUKUS）下十分活躍，北卡羅萊納號到訪體現兩國的友誼及信任，並推動在區內的共同安全目標。

美國海軍少將、第7潛艇群指揮官卡瓦諾（Chris Cavanaugh）稱，澳洲、英國及美國在世界各地有悠久的安全合作歷史，對大家在水下作戰訓練及行動中無縫合作的能力印象深刻。美國駐澳洲大使肯尼迪認為，北卡羅萊納號訪澳彰顯美國對盟友及夥伴的堅定承諾。斯特林海軍基地完成擴建後，將於2027年起讓美國及英國潛艇輪流部署。美國及澳洲本月將舉行兩場大型演習，同屬四方安全對話的日本及印度會參與其中一場。