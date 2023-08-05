山東號赴西太操演　疑遇美航母艦載機環形偵察

內地官媒近日播出節目《逐夢》，提到解放軍航母山東號在西太平洋操練時，有外國軍艦企圖環形偵察山東號，軍機數量從5批10架逐步增加到19批26架。上海市公共關係研究院學術委員會副秘書長分析，山東號面對的外國軍艦極有可能是美軍航母尼米茲號，可能是中美航母首次在海上對峙。

該名副秘書長以「墨讀春秋」一名於周四（3日）在內媒發文指，判斷山東號遇上尼米茲號有兩個原因，首先是只有美國航母可以出動這樣多艦載機，同時保證起降頻率，19批26架是非常典型的美國航母襲擾戰術。第二是按照解放軍對外透露的山東號海訓航迹，今年4月11日至12日中美雙方的航母都曾同處宮古島南部海域，最近距離一度在300公里內，與內地節目的說法有重合之處。她還提到，從節目說法來看，外國艦機應該是被山東號的殲15艦載機有效驅離。

此外，墨讀春秋比較了山東號與尼米茲號艦載機的出勤狀況，解放軍航母在今年4月結束台灣周邊的演習後沒有返回母港，而是往東向關島方向前進，一度逼近關島以西大約400海里位置。據當時日本防衞省報告，在4月7日至16日間，山東號共起降殲15艦載機超過220架次，艦載直升機超過110架次。至於尼米茲號，墨讀春秋指它首日可出動艦載機150架次以上，後續持續出動能維持在100架次左右。她認為，根據今次披露的訊息推斷，面對美軍航母艦載機試圖抵近偵察，山東號可出動艦載機驅離它們，說明山東號面對美軍航母，並非沒有一戰之力。