美軍艦垂直發射器　示範海上填裝導彈

美國海軍周四（3日）在維珍尼亞州諾福克海軍基地進行示範，安排補給艦為神盾驅逐艦的導彈垂直發射系統重新裝載彈藥。軍方目標是擴大垂直發射系統在遠征環境的重新填裝彈藥能力，增加水面作戰艦艇在前線的時間，提高效率。

參與今次示範的軍艦分別是神盾驅逐艦波特號及乾貨與彈藥補給艦威廉‧麥克萊恩號，前者駛入基地並停靠在後者旁邊。當兩艦安全停泊後，威廉‧麥克萊恩號船員利用艦上的起重機，把兩個放有模擬導彈的垂直發射系統單元，從飛行甲板轉移到波特號艦身前方的垂直發射系統；波特號船員接收後，把它們放入垂直發射系統。

今次示範屬於美國海軍艦隊司令部「大規模演習2023」一部分，軍方希望證明乾貨與彈藥補給艦可以在碼頭及海上為作戰艦艇的武器系統填裝彈藥，毋須依靠岸上基礎設施支援；此舉令作戰艦艇持續停留在戰區，不用長途跋涉駛回基地補充彈藥。

垂直發射系統是美國神盾巡洋艦及神盾驅逐艦的核心武器系統，可以裝載防空導彈、陸攻巡航導彈、反艦導彈、反潛火箭。部分早期型號設有摺疊式起重機協助海上填裝彈藥，軍方後來以不切實際及危險為由，後期型號不再設有重新填裝的裝置。