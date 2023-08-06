【東方日報世界視線】保守黨搞窮英國　現各種社會慘況

英國的貧窮問題愈來愈嚴重，高能源價格及高通脹帶來社會抗爭，一個社會研究報道，這個世界第六或第七大經濟體，居然有超過1,500萬人，即約四分之一人口生活在貧窮線下。而英國國民也愈來愈多走上街頭抗議政府大幅削減公共開支，使社會福利及基本必需的社會服務一路下降。諷刺的是，疫情後英國的失業率下降至3.8%的新低，社會上富人收入大增及生活奢華，但同樣連「工作中」的在職貧窮人口也大幅增長，由於政府提供低下階層的家庭福利在10年內下降了50%，社會貧富懸殊更是達到二戰後最嚴重的境地。

這一切的社會貧窮化，可以說是由英國保守黨掌政開始。雖然保守黨前首相卡梅倫揚言他2010至2016年執政期間，創造了200萬個工作崗位，但人民是變得更窮了。他提出「大社會」的觀念，稱這是「一個巨大的文化轉變，人們在日常生活中，在家庭、社區及工作地點，不需要找官員、社區或中央政府，而是覺得自己當中就有自由及能力可解決自身及社區的問題」。

這正正是所有保守政黨美其名的「社區互助」計劃，是政府退出承擔福利開支，由善心人士自發幫助貧窮及有需要人士，結果社會學家諷刺其執政最大成就是食物銀行增長率，全英國10年前有50間，如今有2,800間！估計英國現在有900萬人，當中400萬是兒童，面對缺少食物。

「德國之聲」採訪了黑池（Blackpool）這英國海邊窮區，區內三分之一人口生計靠國內遊客，但旅遊業一直走下坡，有錢的英國人早已乘飛機去西班牙或希臘等地旅遊消費，愈來愈窮的本土遊客也自然少了，這說明貧窮人口大增，造成社會內部消費經濟衰退。

隨着能源價格上升，英國更有約1,500萬人要面對「選擇暖氣或食物」（heat or eat），目前約有400萬個付不起暖氣費用的家庭。另外，窮區的醫生組織發現「窮人症候群」更普遍，中、老年人患上糖尿病、心臟病、中風及憂鬱症，比一般情況高一倍。英國免費的國民醫療服務也蒙受極大壓力，一般預約要13星期，每次10分鐘諮詢，但只能處理一項病症。這樣的社會及其執政黨，還有甚麼美好將來？

柏林自由大學哲學博士 史文鴻