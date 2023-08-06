紐發布國防國安文件　中方稱願加強防務合作

新西蘭政府上周五（4日）公布《國防政策檢討》首兩份文件，以及該國首份《國家安全戰略》，指出西方與中俄的戰略競爭和氣候變化是兩大原則性挑戰。中國駐新西蘭大使館上周六（5日）回應，指注意到新方發布的兩份文件。

中方強調尋求在相互尊重、和平共處、互利共贏基礎上發展與所有國家的友好合作關系，願意與國際社會的其他成員努力，維護世界和平，促進各國共同發展。中國無論發展到甚麽程度，永遠不稱霸，永遠不侵略別國，永遠不搞擴張，永遠不干涉別國內部事務。

台灣問題上，聲明批評美國等國家不斷虛化、掏空一個中國原則，從政治、軍事、經濟方面跟「台獨」勢力勾連呼應，這對台海和平穩定構成了直接和現實的威脅，為中方所堅決反對，也不符合國際社會和地區成員的共同利益。中方明確反對「台獨」，反對外部勢力干預台海局勢，支持中國的和平統一。

中國尊重新方從維護本國利益出發堅持獨立外交政策，願同新西蘭在相互尊重、求同存異、互利共贏的基礎上發展友好合作，加強防務、安全對話交流，共同支持維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，共同維護世界、亞太地區的和平、發展、繁榮，造福兩國人民。