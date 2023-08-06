菲巡邏船抵近仁愛礁　華海警船射水炮攔截

中國和菲律賓船隻再度於南海交鋒，菲律賓海岸防衞隊周日（6日）強烈譴責，中國海警船上周六（5日）於兩國有主權爭議的南沙群島仁愛礁，對執行護送任務的菲律賓巡邏船採取危險舉動和非法使用水炮；更發布中國海警船橫越菲律賓巡邏船船首，以及向菲律賓巡邏船發射水炮的照片。中方暫無回應。

美國史丹福大學智庫妙手計劃（Project Myoushu）負責人鮑威爾（Ray Powell）引述船舶自動識別系統（AIS）數據顯示，菲律賓巡邏船卡布拉號和馬拉布里戈號，上周六護送多艘較小型木船前往仁愛礁。與此同時，至少4艘中國海警船和32艘民兵船從南沙群島美濟礁出動，中國海警船5402號和4艘民兵船從東面接近仁愛礁，彼時疑似另有兩艘中國海警船在附近。馬拉布里戈號期間突然改變航向，可能對中國的不安全行動做出反應。他推測民兵船瓊三沙漁00402號越過馬拉布里戈號的船首，或者一艘未打開船舶自動識別系統的中國海警船，攔截了馬拉布里戈號。

菲律賓海岸防衞隊發言人塔里拉（Jay Tarriela）證實，海岸防衞隊上周六護送由菲律賓武裝部隊租用的本土船隻，向擱淺在仁愛礁上的菲律賓海軍戰車登陸艦馬德雷山號運送食品、水、燃料和其他補給物資。塔里拉指摘中國海警船舉動不僅無視菲律賓海岸防衞隊船員和補給船的安全，而且違反國際法。他呼籲中國海警局約束部隊，尊重菲律賓在其專屬經濟區和大陸架的主權權利，不要妨礙航行自由，並對參與此次非法事件的個人採取適當行動，停止在菲律賓海域內的一切非法活動。