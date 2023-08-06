中俄11艦駛近阿留申群島　美驅逐艦巡邏機監視

中俄海軍艦艇在太平洋西部及北部海域展開聯合巡航，美國《華爾街日報》上周六（5日）引述美國官員披露，中俄11艘艦艇一度駛近美國阿拉斯加州阿留申群島，美國海軍派出4艘驅逐艦和P8巡邏機監視，最終中俄艦艇未駛入美國領海便離開。有專家認為，這是至今接近美國海岸的最大規模巡航艦隊。

美國國防部官員透露，美國海軍神盾驅逐艦麥凱恩號、本福爾德號、約翰‧芬恩號和鍾雲號，以及美國海上巡邏和偵察機，對中俄艦隊作出反應，監視其動向。美國北方司令部證實，中俄在阿拉斯加附近進行聯合巡航，惟未說明艦艇的數量和確切位置。發言人指司令部的空中和海上資產展開行動，以確保美國和加拿大防衞。中俄巡航艦隊仍在國際水域，不構成威脅。

退役美國海軍上校薩德勒（Brent Sadler）直言，「這是歷史上第一次。考慮到烏克蘭戰爭和台灣周邊的緊張局勢，這一舉動極具挑釁性」。共和黨籍參議院軍事委員會成員、阿拉斯加州參議沙利文（Dan Sullivan）說，中俄巡航提醒美國已進入「獨裁侵略的新時代」，他對美國的有力反應表示讚賞。俄羅斯和中國駐華盛頓大使館沒有回應。