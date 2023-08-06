波羅的海三國國會代表團訪台　將晤蔡英文

由波羅的海國家愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞組成的國會外交委員會主席訪問團周日（6日）抵達台灣訪問6天，期間將會見台灣總統蔡英文、行政院長陳建仁等政要。台灣外交部指，台灣與波羅的海三國同樣面臨極權主義國家的軍事威脅、網絡攻擊、假訊息及認知作戰，樂見各方增進合作交流，強化民主同盟及互惠關係。

訪問團由愛沙尼亞國會外交委員會主席米克爾松（Marko Mihkelson）、立陶宛國會外交委員會主席帕維里奧尼斯（Žygimantas Pavilionis）及拉脫維亞國會外交委員會主席科爾斯（Rihards Kols）聯合組成。除了蔡英文和陳建仁，訪問團亦將拜會台灣立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮，以及數位發展部及智庫專家學者，討論強化雙邊關係及亞歐區域安全連結等議題。

台方指，台灣與波羅的海三國擁有長期科技及學術合作基礎，近年雙邊關係有進展，尤其是波羅的海三國在今年的世界衞生大會期間直接或間接為台灣執言，表達支持台灣有意義的國際參與。台灣與波羅的海三國是共享民主、自由及人權等價值的夥伴，相信此行將增進訪問團對台灣、台海局勢及亞歐區域安全連結的了解，促進各領域友好合作關係。