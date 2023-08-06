夫婦環遊世界留宿民居　體驗最地道生活

環遊世界是不少人的夢想，但僅僅住在酒店未必能體驗到最地道的生活。美媒上周五（4日）報道，法國一名女子2015年在一次聚會上認識到其丈夫，兩人當時一同在比利時首都布魯塞爾攻讀碩士學位，並開始首場公路旅行。此後數年，兩人更開啟了環遊世界自駕旅遊的計劃，至今已到訪盧森堡、荷蘭、德國、丹麥、冰島及美國等地，並獲邀留宿當地民眾家中，體驗最地道的生活及文化。

29歲的武格尼（Mathilde Vougny）與在泰國出生、意大利及法國混血同齡丈夫沙兹（Nicolas Chazee）均熱愛旅行，自首次一同在比利時公路旅行後，便設定了儲錢3年的目標，減少到餐廳及酒吧消費等活動，以實現駕車穿越7大洲、88個國家、約30萬公里的旅程。兩人為此於2020年購買及改裝了一輛越野車，在內部配置摺疊床、梳化、小型雪櫃、彈出式屋頂等。

武格尼和沙兹於前年4月從法國出發，開展其歐洲之旅，又在同年7月在加拿大出發遊歷美國、墨西哥及中美洲等地。兩人期間會在社交平台上分享旅程進展和經歷，更接到大量邀請他們到家中作客和住宿的網友熱情請求，應邀過後兩人發現這能了解更多關於當地的本土文化。他們現在設定目標是到每個國家都會到當地居民家中住一至兩天，與當地人見面交流、品嘗地道美食及了解文化傳統。

武格尼和沙兹目前已到達秘魯，隨後將前往阿根廷，預計未來兩年會陸續到訪南極洲、澳洲及亞洲等地，並將非洲設為旅程的最後階段，再返回歐洲。兩人表示，經常會思考完成漫長的環球旅行後會發生何時，並對未來感到無比興奮，同時希望能專注享受現在的每個時刻。