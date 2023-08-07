美參議員倡太平洋島國設國安委　抗衡華影響力

英媒上周六（5日）報道，美國國會一個由跨黨派參議員組成的小組近日提出法案，計劃在具戰略位置的太平洋島國成立國家安全委員會。

法案發起人之一的共和黨籍參議員恩斯特（Joni Ernst）表示，中國加強與所羅門群島的關係，中國的船隻入侵帛琉水域，種種行徑都太平洋地區構成挑戰。美國通過《自由聯繫契約》（COFA）與帛琉、馬紹爾群島、密克羅尼西亞建立關係，恩斯特指出美國與上述3國的協調有限，無法對抗中國的惡意影響、遏制中國購買位於這些島嶼的美國設施周圍土地，或防止中國滲透和監視美國在整個島國的活動。這些島嶼的戰略位置對美國國家安全至關重要，雙方缺乏直接的安全通道會帶來風險。

這項條款包含在參議院上月通過的《國防授權法》，但還未完備法律程序，新條款授權美國安全機構與帛琉、馬紹爾群島、密克羅尼西亞進行更深入合作，而國家安全委員會將由COFA成員國組成，利用美國國防部批准的通信設備，以防止中國間諜活動，並允許共享情報。恩斯特的助手指，帛琉已成立國家安全委員會，其他COFA國家正積極考慮倣效。美國在這些島嶼擁有重要的軍事設施，包括部署帛琉的高功率雷達，以及位於馬紹爾群島的遠程導彈試驗場。