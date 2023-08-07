俄官員：烏軍用暴風影導彈　炸克里米亞兩橋樑

俄方官員周日（6日）表示，連接克里米亞和俄控烏克蘭赫爾松地區的兩條重要橋樑發生多次爆炸，指是烏軍利用英國提供的「暴風影」長程巡航導彈施襲，烏克蘭其後承認發動今次襲擊。

赫爾松州俄控區行政長官薩爾多，以及俄國扶植的克里米亞地區領導人阿克肖諾夫，在即時通訊軟件頻道稱，連接赫爾松地區和克里米亞的瓊哈爾大橋，以及連接克里米亞東海岸阿拉巴特沙嘴和赫爾松州海尼切斯克（Henichesk）另一座橋樑接連遇襲，總共被擊中3至4次。其中，烏軍曾向瓊哈爾​​大橋發射了12枚導彈，其中9枚被俄軍擊落，1名當時在橋上的平民受傷，導彈也擊中一間小學。

薩爾多稱，烏克蘭是利用暴風影導彈施襲，揚言兩座橋樑是民用而軍用，橋樑旁的天然氣管道破裂，導致海尼切斯克2萬名居民的供氣中斷，指控烏方的襲擊是針對平民，俄方的軍事行動沒有受影響。薩爾多又指，導彈沒有對瓊哈爾大橋造成結構性損壞，該橋暫時禁止通行，但預計它將在周日稍後可重新開放。

烏軍其後也在即時通訊軟件頻道證實，周日曾向「俄羅斯的兩條重要交通路線」施襲，指的是瓊哈爾大橋以及從連接海尼切斯克和克里米亞的一座較小橋樑。