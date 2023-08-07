彭斯：不排除當控方證人　指證特朗普圖推翻大選結果

美國前總統特朗普因為涉嫌企圖推翻2020年總統選舉結果而被起訴，並於上周四（3日）提堂時否認控罪。特朗普任內成為其副手的前副總統彭斯，周日（6日）受訪時稱，不排除成為控方證人，指證特朗普。

與特朗普一樣已宣布參選明年總統選舉的彭斯，在周日受訪時被問及他會否成為指證特朗普的證人，他回答說目前「沒有計劃」上庭作供，但不排除會這樣做。他說：「人們可以對我們會遵守法律有信心。我們會響應法律的號召，並只會說實話。」

特朗普的律師勞羅（John Lauro）同日也在訪問中表示，如果彭斯如果彭斯這樣做作供，他將會歡迎，他說：「彭斯將成為審訊中我方最好的證人之一，我急不及待有盤問彭斯的機會。」勞羅說，特朗普堅信選舉違規行為導致了不適當結果，而彭斯要做的，就是徹底消除人們對特朗普這種想法的「任何懷疑」。

勞羅又說，特朗普從未要求彭斯推翻選舉結果，而只是希望彭斯「暫停」選票認證，以便各州調查選舉舞弊的指控，又指特朗普這樣做符合第一修正案權利賦與的權利。不過，彭斯否認勞羅的說法，反指特朗普早在2020年12月就「確信」彭斯有權拒絕選舉結果，而且特朗普的律師曾在2021年1月5日，即國會暴動發生的前一天，要求他徹底拒絕選舉結果。