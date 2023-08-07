赴烏克蘭作戰　兩退伍美軍死於無人機攻擊

美軍報章《星條旗報》上周五（4日）報道，兩名退伍軍人自願赴烏克蘭作戰，協助烏軍對抗俄軍，結果在上月雙雙死於無人機攻擊。

報道指，前美國陸軍軍官韋伯（Andrew Webber）及前海軍陸戰隊機槍手勞倫斯（Lance Lawrence），上月29日在烏克蘭東部的軍事行動中陣亡。美國國務院上周五證實，兩名未具名的美國公民在烏克蘭喪生，正與兩人家屬保持聯繫及盡一切可能提供領事協助。擔任烏軍連士官長的美國人奥利里（Ryan O'Leary）在社交網Twitter表示，勞倫斯冒着猛烈炮火掩護戰友時陣亡。美國海軍陸戰隊發言人布魯斯指，勞倫斯於2013年入伍，2015年曾派駐紅海及地中海，服役期間獲多個勳章。

韋伯於本年5月自願加入烏軍第59機械化旅，與勞倫斯隸屬同一部隊。線上履歷LinkedIn頁面顯示，韋伯於2005年從西點軍校畢業，在美國陸軍服役10年。美國陸軍發言人黑根稱，韋伯曾兩次派駐阿富汗及一次派駐伊拉克，獲頒金星勳章及紫心勳章等勳章。雖然沒有官方數據，但相信至少16名美國人在俄烏戰爭中喪生。即使美國政府一再建議國民不要前往烏克蘭，但不少退伍軍人仍無視警告。