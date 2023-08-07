華留學生油白倫敦紅磚巷塗鴉　寫社會主義核心價值觀

英國倫敦東區紅磚巷（Brick Lane）是知名塗鴉藝術景點，近日有多名中國留學生把一幅牆的塗鴉用白色油漆遮蓋後，用紅色噴漆寫下「富強、民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信、友善」24個大字。上述字詞是代表社會主義核心價值觀，網民見此紛紛指「一秒回到中國」，中國留學生的做法亦引起不少爭議。

從網上圖片可見，該幅牆原本畫有多幅人像等塗鴉，上周六（5日）開始流傳牆壁作品被人塗白，寫着上述的紅色大字。網名「yiqueart一鵲」的中國留學生是策劃人，他在社交網承認自己有份塗鴉，他指對他來說這件作品沒有太多政治意味，而在討論環境本身，「我愛我的國家，也希望能夠通過作品來反應（映）所謂自由的羅格斯主義和文化殖民性」。他又指，如果有人認為蓋住別人的作品，「確實很抱歉」，「這可能就是自由的代價吧.....讓我來做這個放大代價的人」。

塗鴉牆原本有許多知名創作者的作品，有一幅畫作更是某位去世畫家的遺作，亦有用來致敬他的畫作，大家在覆蓋塗鴉時都會特意避開這幅畫。有指涉事中國留學生甚至詢問過畫家生前的好友，怎麼創作這幅畫，最後仍故意塗白作品。有網民不滿中國留學生的霸道行為，更指有其他中國留學生去打卡。有微博博主則認為，塗鴉是反主流的街頭藝術，既然有反娛樂化、反建制的表達，那麼必然也允許用建制化敘事反娛樂化。