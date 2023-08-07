德大學內地設分校　德教育部憂損學術自由

位於德國西部的比勒費爾德應用科技大學（Bielefeld University of Applied Sciences）早前宣布，其在海南的分校將成內地首間外國機構創辦的獨立高校，也是首間在內地自主辦學的德國公立高校。惟德媒周日（6日）報道指，德國教育部對此項目持批評態度，擔心會損害學術自由。

按照該校計劃，海南的分校遠景招生規模可達1.2萬人，今秋開始教學運作，首屆有來自內地12個省市的140名學生入學，專業主要是電腦科學與數碼化技術，2025年海南分校和德國本部將進行首批學生互換交流。德國教育部質疑有關項目，指出中國在科研領域日益成為德國的競爭者和體制對手，學術合作的框架條件會因此變得更加困難，認為有關大學有責任保障學術自由並盡可能減少濫用的風險。

該校校長施拉姆-維爾克（Ingeborg Schramm-Wölk）強調，學術自由將得到保障，教學和研究等學術活動均服務於和平目的，不認為學校會因其建設和營運得到中國政府補貼而產生依賴性，德方將在分校各重要決策機構佔多數席位。海南分校校長克雷奇曼（Jurgen Kretschmann）亦指，此項目與德國政府的中國戰略並沒衝突。