華5年內或建成8個海外海軍基地　抗衡美國

美媒周日（6日）引述美國威廉瑪麗學院研究機構「援助數據」（AidData）最新發布的研究報告，預測了未來2至5年內最有可能建成中國海外海軍基地的8個地點，集中在亞洲和非洲。當中包括斯里蘭卡的漢班托塔、赤道幾內亞的巴塔、巴基斯坦的瓜德爾、喀麥隆的克里比、柬埔寨的雲壤、瓦努阿圖的盧甘維爾、莫桑比克的納卡拉、毛里塔尼亞的努瓦克肖特。

該報告收集2000年至前年由中國國有實體向低至中等收入國家提供資金，並在2000年至今年實施的港口和基礎設施建設項目，共涵蓋46國78個港口的123個海港項目，總值299億美元（約2,332億港元）。數據顯示，斯里蘭卡的漢班托塔港是中國未來海外基地的首選地點，為其最大港口投資，且由北京直接控制。候選地中半數位於非洲，與中國的「一帶一路」倡議有密切關係。

AidData項目人員指出，對中方勢力在西非和中非地區港口的密集度感到驚訝，他們預想到在印度洋沿岸地區的港口，是中國的明確優先事項，但沒料到中國在大西洋地區會有如此程度的投資，認為中國海軍在西非或中非建立基地是大膽舉動。另有研究人員表示，逾半候選地點與印太地區有關，對中國而言在西太平洋排擠或包抄美國是當務之急，挑戰美國、日本、印度和澳洲「四方安全對話」在印度洋的地位也是重要目標。