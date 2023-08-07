印度太空船繞月機動　傳回首批月球照片

印度探月無人太空船「月船三號」（Chandrayaan-3）上周六（5日）成功進入環繞月球軌道，周日（6日）隨即傳回當時拍攝的首批月球照片，月球上殞石坑清晰可見。月船三號同日成功進行變軌機動，更靠近月球。按照負責任務的印度太空研究組織計劃，月船三號將於本月23日嘗試在月球表面軟着陸，有望令印度成為繼美國、蘇聯和中國後，第四個在月球表面軟著陸的國家。

印度太空研究組織周日公布，月船三號當天再次啟動推進器，令其橢圓形環月軌道的遠月點，從距離月球18,074公里縮短至4,313公里。下次機動定於周三下午1時至2時進行，月船三號計劃在本月17日前，進行3次繞月機動以縮短軌道，直至進入距離月球表面100公里軌道。之後，搭載巡視車和着陸器的着陸艙將與推進艙分離，着陸器將機動離開軌道，最終降落月球表面。

月船三號自上月14日由火箭發射升空以來，已進行5次以上機動。月船三號是印度月船二號的後續任務，旨在展示印度在月球表面安全着陸和漫遊的能力。推進艙搭載一個宜居行星地球光譜偏振測量儀，用於研究月球軌道上地球光譜和偏振測量。着陸器和巡視車搭載科學有效載荷，計劃在月球表面進行實驗。