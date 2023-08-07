王毅與拉夫羅夫通電話　強調深化合作反霸權

中共中央政治局委員、外交部長王毅周一（7日）與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話。拉夫羅夫表示，俄方願與中方加強戰略協調，深化務實合作，推動兩國關係不斷取得新成果。俄方願同中方繼續加強在聯合國、金磚國家、上海合作組織等多邊框架下的溝通協作，反對霸權，抵制單邊，推進國際關係民主化進程，維護國際公平正義。

王毅表示，事實證明中俄兩國是信得過，靠得住的好朋友、好夥伴。當前雙方最重要的工作是繼續落實好兩國元首達成的重要共識，推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係繼續保持高水平發展。在國際和多邊舞台上，中俄繼續緊密戰略協作，推進世界多極化、國際關係民主化進程，維護國際關係基本準則，這是中俄應當承擔的國際責任，也是中俄全面戰略協作夥伴關係的應有之義。

王毅強調在烏克蘭危機問題上，中方在任何國際多邊場合，都將秉持獨立公正立場，發出客觀理性聲音，積極推動勸和促談，致力尋求政治解決途徑。拉夫羅夫表示，俄方高度贊同中方提出的關於政治解決烏克蘭危機立場文件，讚賞並歡迎中方為此發揮建設性作用。