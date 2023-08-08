烏幕僚長稱沙特會議對俄造成打擊　6周內再開會

討論烏克蘭和平方案的國際會議周日（6日）剛在沙特阿拉伯吉達結束，烏克蘭總統澤連斯基的幕僚長葉爾馬克周一（7日）表示，會議對俄羅斯造成巨大打擊，與會者同意在約6周內再次舉行政治顧問會議。

葉爾馬克在烏克蘭首都基輔舉行記者會，指所有與會國家都全力支持烏克蘭的獨立和領土完整，又指會議只是討論了烏克蘭提出的和平方案，不過承認與會者之間對烏克蘭方案的部分內容仍缺乏共識，因此本月底不會再舉行峰會。

葉爾馬克指，與會者正在起草一份框架文件草案，準備在未來的和平峰會上通過，並預計可能需要兩次峰會，才能在各國支持下達成和平計劃共識。

另外，烏克蘭總統顧問波多利亞克周一（7日）指，總統澤連斯基提出的烏克蘭和平方案，不可能有任何妥協，因為這意味俄羅斯將可繼續保留被佔領的烏克蘭領土。波多利亞克在社交網發文，強調在目前情況下反對任何即時停火方案，俄方唯一的選項是撤至1991年俄烏邊界。

波多利亞克警告《明斯克協議》只會延長未來的戰爭，眾多國家曾經誤判俄羅斯及其意圖，他敦促這些國家意識到有需要放棄幻想，處理俄方無視國際法的行為。