衝突雙方首都激烈交火　390萬人流離失所

蘇丹武裝部隊與叛軍「快速支援部隊」周一（7日）繼續在首都喀土穆及其周邊的北喀土穆、恩圖曼3市組成的首都圈地區激烈交火。聯合國同日發表的最新報告稱，自蘇丹武裝衝突爆發以來，已有約390萬人在蘇丹境內外流離失所。

當日的戰事主要集中於恩圖曼南部的蘇丹工程兵總部附近，快速支援部隊已經圍困該區域數日，但未能突破蘇丹武裝部隊的防守。蘇丹武裝部隊使用重炮，並出動戰機對連接恩圖曼與北喀土穆、橫跨尼羅河的沙姆巴特大橋實施炮擊和空襲，意圖切斷快速支援部隊的補給線。

此外，雙方還在喀土穆南部的蘇丹裝甲兵總部、市中心的總統府、蘇丹武裝部隊總司令部等區域激戰。蘇丹武裝部隊聲稱，當天使用戰機轟炸快速支援部隊控制的總統府附近區域。雙方在恩圖曼地區的衝突導致6名平民受傷。

聯合國人道事務協調辦公室稱，逾300萬人在蘇丹境內流離失所，另有大約88萬人越過蘇丹邊境逃往乍得、埃及、埃塞俄比亞、中非、南蘇丹等鄰國。境內流離失所者中，大約220萬人來自蘇丹首都所在的喀土穆州。報告還指出，今年7月至9月期間，蘇丹有大約2,030萬人面臨嚴重的糧食不安全狀況，佔該國總人口的42%。