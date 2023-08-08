菲強調永不放棄仁愛礁　華願協商處理海上問題

菲律賓指控中國海警上周六（5日）在仁愛礁向菲方船隻發射水炮，事件持續發酵。菲律賓國家安全委員會官員周一（7日）強調，永不放棄仁愛礁。中國外交部周二（8日）再次回應，敦促菲方立即從仁愛礁拖走「坐灘」軍艦，恢復仁愛礁無人無設施的狀態。

在與菲律賓軍方、海岸防衞隊及外交部的聯合記者會上，菲律賓國家安全委員會高級官員馬來亞（Jonathan Malaya）形容上周六的事件，是「大衞打敗歌利亞」的以弱勝強局面，中方在仁愛礁增加存在，無阻菲律賓保護其在該處地位的決心。會上駁回中方要求菲方將其軍艦撤離仁愛礁的呼籲，強調如有需要，將繼續向擱淺軍艦部隊補給。

中國外交部發言人周二再回應指，關於近日菲律賓向仁愛礁非法運送建築物資並引發海上事態的情況，已向菲方提出嚴正交涉。發言人批評，菲方行為嚴重違反國際法和中國與東盟國家簽署的《南海各方行為宣言》，又指南海仲裁案所謂裁決違反包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，是非法和無效。中方強調，願繼續通過對話協商與菲方妥善處理海上問題，共同維護雙邊關係和海上局勢穩定。