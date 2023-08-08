首次否認特朗普大選陰謀論　德桑蒂斯：他當然輸了

正爭取美國共和黨總統候選人提名的佛羅里達州州長德桑蒂斯，周一（7日）首次明確表示前總統特朗普輸掉2020年大選，強調現任總統拜登是嬴家。有美媒形容，德桑蒂斯此舉直接反對主流共和黨人認為2020年大選結果遭民主黨竊取的主張。

德桑蒂斯周一接受全國廣播公司（NBC）訪問時稱，他認2020年大選方式存在問題，當中提及郵寄選票，「我不認為這是一次運作良好的選舉。但我認為共和黨人沒有努力反擊。當這種情況發生時，你必須反擊。」德桑蒂斯繼續談論上屆大選的爭議，主持人追問：「恕我直言，你未有明確地回答特朗普是否於屆大選中落敗。」德桑蒂斯始回應說：「他（特朗普）當然輸了，拜登是總統。」

德桑蒂斯此前一直迴避有關上屆大選結果合法性的問題，但近日他「轉口風」，開始質疑特朗普及其盟友散布的陰謀論。分析指，在民調中大幅落後特朗普的德桑提斯，希望能在選情上取得突破，但其最新表態，可能只會使他與共和黨的大部分基礎選民產生矛盾。特朗普競選團隊發言人史蒂芬．張（Steven Cheung）則在一份聲明中說：「德桑蒂斯真的不應該再做拜登的大啦啦隊長了。」