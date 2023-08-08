蒙大那州洲際導彈基地有致癌物　美軍下令清理

美國空軍全球打擊司令部周一（7日）公布，在蒙大拿州馬爾姆斯特倫空軍基地的兩處洲際彈道導彈發射設施驗出致癌物質超標，美軍已下令立即清理。

美國空軍現時合共部署400枚民兵三型陸基洲際彈道導彈，由3個基地操作管理，分別是馬爾姆斯特倫空軍基地、北達科他州邁諾特空軍基地、懷俄明州F‧E‧沃倫空軍基地。美媒於今年1月披露至少268名過去在美軍洲際導彈發射基地工作的美軍及親眷患癌或確診非霍奇金氏淋巴瘤，其中9名非霍奇金氏淋巴瘤患者是馬爾姆斯特倫空軍基地負責發射導彈的現役及退役軍人。空軍航太醫學院對所有負責導彈發射的士兵及親眷展開調查，了解患病情形。

空軍亦於6月22日至29日派出生物環境小組檢查洲際導彈基地，採集水、泥土、空氣及導彈發射設施的表面物質樣本。小組成員在馬爾姆斯特倫空軍基地抽取300個表面物質樣本，其中21個驗出致癌物質多氯聯苯（PCB）。有問題樣本中，19個的PCB含量低於環境保護局設定的標準，2個高於標準；而所有30個空氣樣本均沒有發現PCB。空軍仍在等候邁諾特空軍基地及F‧E‧沃倫空軍基地的化驗結果。

多氯聯苯耐熱性及電絕緣性能良好，常用作加熱或冷卻時的熱載體、電容器及變壓器內的絕緣液體，也常作為潤滑油、液壓油、除塵劑、防水化合物、鑄劑、真空泵流體、塗料及溶劑使用，應用範圍廣泛。多氯聯苯屬於致癌物質，容易累積在脂肪組織，造成腦部、皮膚及內臟疾病，影響神經、生殖及免疫系統。