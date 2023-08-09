尹錫悅要求提升軍力，以遏制朝核為先。

面對北韓頻頻射導彈挑釁，南韓總統尹錫悅周二（8日）表示，要通過合理高效的預算分配，優先構建能夠遏制、應對北韓核導威脅的軍事力量，並對不緊要的武器體系部署工作果斷作出調整。

尹錫悅在總統府主持國防創新委員會第2次會議時表示，韓軍要制定相關戰略，遏制北韓核導彈威脅，確保韓美同盟能夠在北韓發起挑釁時立即採取壓倒性的應對措施，及時鏟除威脅根源，韓軍要發展成為異常強大的軍隊，讓敵軍不敢挑起爭端。

就下月1日即將成立的無人機作戰司令部，尹錫悅表示，司令部任重道遠，要在北韓無人機進行挑釁時主導防禦作戰，用具有攻擊性的戰力展現韓軍堅決的反制意志。他要求，司令部應通過實戰訓練保持隨時隨地立即執行任務的能力和態勢。

國防創新委員會為總統直屬機構，負責審議和調整國防部推進的第4期國防改革計劃《國防革新4.0基本計劃》。當天的會議就聯合軍事戰略（JMS）、無人機作戰司令部作戰遂行方案、《2024至2018年國防中期計劃》預算分配方案等議題進行討論。尹錫悅表示，他今後每個季度都將親自主持國防創新委員會會議。他還指出，北韓的核武器、導彈、網絡攻擊、無人機等不對稱威脅迫在眉睫，應優先做好相關防備。