美雜誌讀者選最佳旅遊城市　墨西哥瓦哈卡奪冠

透過問卷調查，美國旅遊雜誌《Travel + Leisure》日前公布由讀者選出2023年全球排頭25名最佳旅遊城市，墨西哥瓦哈卡連續兩年排名第一。日本京都、東京及大阪分別排第3、第7及第25位，入選數量屬亞洲國家之冠；新加坡則排第18位。

約16.5萬名讀者早前完成問卷，就城市名勝、文化、美食及親切感等項目評分。若按國家計算，墨西哥共有5座城市排頭25位，除了榜首瓦哈卡，聖米格爾德阿連德、墨西哥城、梅里達及瓜達拉哈拉分別排第5、第6、第16及第23位。

至於日本亦有3座城市入圍，其中京都獲形容為能夠「在狹窄而誘人小巷裏隱藏很多好店」。至印度烏代浦爾及泰國曼谷則分別排名次席及第9位，而澳洲塔斯馬尼亞霍巴特市亦排在第22位。

頭25名最佳旅遊城市（只列部分）：

1. 瓦哈卡（墨西哥）

2. 烏代浦爾（印度）

3. 京都（日本）

4. 烏布（印尼）

5. 聖米格爾德阿連德（墨西哥）

6. 墨西哥城（墨西哥）

7. 東京（日本）

8. 伊斯坦布爾（土耳其）

9. 曼谷（泰國）

10. 孟買（印度）

18. 新加坡

22. 霍巴特市（澳洲）