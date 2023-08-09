麻生太郎晤蔡英文　以《海賊王》比喻台日關係

日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎周一（7日）起率團訪台3天，周二（8日）與台灣總統蔡英文及副總統賴清德會面，期間以日本著名漫畫《海賊王》比喻台日關係，稱男主角路飛一次都沒背叛過朋友，也沒在朋友有難時見死不救。麻生周三（9日）則與鴻海集團始創人郭台銘見面，對方帶着其《金門和平宣言》赴會。

蔡英文周二下午由國安會秘書長顧立雄、外長吳釗燮陪同下，在總統府會見麻生太郎、日本眾議員鈴木馨祐和中西健治訪問團。蔡感謝日本政府多次公開支持台海和平，以及麻生曾公開肯定台灣的防疫成就等。麻生致詞時則提到《海賊王》主角路飛，與周遭的人維持良好的人際關係，最後成為整個集團的領袖，他以此作比喻，希望台日之間的關係也能綿延流長，持續地發展下去。

賴清德同日宴請麻生太郎訪問團，感謝麻生支持台灣，展現維護印太和平穩定的決心，對方在凱達格蘭論壇印太對話的演說不僅切合印太需要，也指出未來雙方合作方向。賴強調，台日享有共同價值，是互為信賴的安全夥伴，也是非常重要的貿易夥伴，希望兩地未來在印太和平穩定及經貿產業鏈的發展上共創雙贏。台北市長蔣萬安另與麻生見面時，希望對方從旁協助台北市與日本城市合辦「東亞城市峰會」。