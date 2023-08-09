長崎原爆78周年　市長批G7核威懾原則

颱風卡努即將吹襲之際，日本長崎市周三（9日）舉行原爆78周年紀念儀式，場地從和平公園移師至會議中心，是1963年以來首次。首相岸田文雄發表預錄講話，強調日本將繼續引領世界走向核裁軍。長崎市長鈴木史朗反對今年七大工業國集團廣島峰會的核威懾原則，呼籲日本盡快簽署《禁止核武器條約》，表明廢除核武的決心。

儀式僅約40人出席，主要來自市政府，遠少原定約2,400人。岸田文雄亦沒有到場，成為1999年以來首名缺席儀式的日本首相。出席人士於上午11時02分默哀，紀念當年美國轟炸機投下原子彈一刻。原爆倖存者85歲的工藤武子宣讀和平誓言，鈴木史朗提到擁核國和受核保護傘保護的國家應該拿出勇氣，擺脫對核威懾的依賴。他指核緊張局勢因烏克蘭戰爭威脅而加劇，俄羅斯並非唯一展示核威懾風險的國家。

岸田文雄在預錄講話中呼籲世界團結一致，加強和維護《不擴散核武器條約》。他說日本是唯一在戰爭中遭受過核打擊的國家，將繼續遵守不擁有、不生產、不允許引進核武器的無核三原則，是日本實現核裁軍的不變使命的一部分。