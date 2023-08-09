美英澳核潛艇合作　華反對免保障監督

中國常駐維也納聯合國和其他國際組織代表團表示，美國、英國、澳洲的核動力潛艇合作損害地區和平及穩定，涉及大量武器級高濃縮鈾。若澳洲尋求保障監督豁免，將創造無核武器國家履行保障監督義務的新安排，即一部分核活動接受保障，但有大量高濃縮鈾游離在保障外，此舉如同打開「潘多拉魔盒」。

中國代表團向《不擴散核武器條約》第十一次審議大會第一次籌備會提交《關於美英澳核潛艇合作問題的工作文件》，周三（9日）上載至代表團網站。它批評有關合作構成嚴重核擴散風險，衝擊國際核不擴散體系，中方嚴重關切並堅決反對；又指這是核武器國家首次向無核武器國家轉讓核潛艇動力堆和武器級高濃縮鈾，國際原子能機構保障監督體系無法確保，澳洲不把相關核材料轉用於製造核武器或核爆炸裝置。

澳洲要求國際原子能機構根據全面保障監督協定第14條，與之談判保障監督安排。中方認為美英澳三國以至國際原子能機構，都無權擅自解釋全面保障監督協定第14條及其適用問題。該條款在現實中從未啟用，國際社會對「非和平活動」、「不受禁止的軍事活動」的定義，以及保障監督豁免範圍、程序等迄無定論。它又規定國際原子能機構獲知核潛艇動力堆核材料總量和成分等信息，但不得涉及軍事機密。

工作文件主張美英澳核潛艇合作保障監督問題，交由國際原子能機構所有成員國通過透明、公開、包容的政府間進程共同討論。在各方達成共識前，美英澳三國不應該展開核潛艇合作，國際原子能機構秘書處也不得擅自與三國商簽保障監督安排。