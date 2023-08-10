殘疾人士度假屋大火　至少11死1傷

法國東北部上萊茵省一所殘疾人士度假屋周三（9日）發生大火，造成至少11人死亡，1人受傷。

涉事的度假屋位於溫策奈姆鎮（Wintzenheim），當時一批有輕微智障的成年人在機構的贊助下到該處度假，不少人來自東北部的南錫市（Nancy）。當地官員表示，事發在早上6時半左右，11名睡在度假屋的上層和夾層區域的住客在大火中被困，另有5人則逃脫；此外住在地下的12人得以疏散。其中一名生還者因傷勢嚴重被送院留醫。據報死者當中，有10名是殘疾人士，另1人則是隨行人員。

涉事度假屋的下層是以石頭建造，上層則完全是木造，屬於當地的傳統風格，這可能是火勢蔓延得快的部分原因；消防亦表示，可能是樓上首先起火。消防部門出動了76名消防員、4輛消防車和4輛救護車撲火和救治傷者，亦有40名警察參與應變。當局正調查事件，以確定火災發生時的況以及該幢私人建築物是否符合安全規定。

總理邦尼周三下午抵達現場，以示政府對遇難者家屬以及消防和救援人員的支持。總統馬克龍則在社交網站發文，形容事件是悲劇，哀悼死難者並慰問傷者及受害者家屬，並對消防及救護人員表示感謝。