【東方日報世界視線】中國勸和促談　以中立代干預

8月5日至6日在沙特阿拉伯城市吉達召開的烏克蘭和談會議，是繼6月在丹麥哥本哈根舉行的會議而來，但性質有異。

一是哥本哈根會議由烏克蘭召開，吉達會議則由沙特阿拉伯主持。二是前者出席會議名單不公布，只說有北約以外國家參加，但一直沒有公開。後者有42國參加，包括中國及其他金磚國家。中國拒絕參加哥本哈根會議，但參加吉達會議是因由沙特阿拉伯召開，而中國正爭取沙特阿拉伯。

吉達會議有多個全球南方國家參與，不再是美國把持。中國出席既討好沙特阿拉伯，也與全球南方國家合作。當美國等一直排斥俄羅斯，中國參與會議正可替代俄羅斯監視會議的討論，不讓美國騎劫。有中國在，美國和烏克蘭相信會有所顧忌，不能採哥本哈根會議的不透明做法，只宣傳烏克蘭的所謂和平條件。

中國參加吉達會議更是進一步表達中國對烏克蘭的立場。中國既不同意用戰爭解決紛爭，也強調俄出兵的原委，要求和談考慮俄羅斯的安全問題。但中國在堅持原則立場的同時，願意與各方討論，尋求政治上的共識，此所以在烏克蘭主導的哥本哈根會議同時，中國派出特別代表去歐洲各國進行溝通理解，出席吉達會議亦是這種溝通游說活動的伸延，不代表中國對烏或對俄立場有變。為解除俄的疑惑，外長王毅在會議後與俄外長拉夫羅夫通話，強調中國秉持獨立公正立場，積極推動勸和促談，立場並沒有改變。

可是中國的表現，還是重申在烏克蘭戰爭中的中立，與俄羅斯的不結盟，並沒有因國際政治形勢轉變而有所變更。因此，中國表達的還是希望在烏克蘭與俄羅斯之間尋求一個政治平衡關係。一方面用與俄不結盟、不偏幫的態度來打消美國製造新冷戰的企圖。另方面，卻是向全球南方國家示意，中國代表和平力量。就算在吉達會議裏，仍然是舉足輕重，正可作危機的解套者。烏克蘭戰爭是如此，在其他國際糾紛亦如此，中國在國際體系裏是經濟上尋合作，追求互利。政治上，不作傳統大國的侵略，而是勸和促談，用政治解決危機。

或許這樣的中立沒有積極反抗美國霸權壓迫，但對外中國不干預他國，在內則若美國等侵犯中國國家利益，中國近來已積極強硬地應對，這應是中國外交的新原則。

研究所所長 陳文鴻