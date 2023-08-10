涉揚言殺死拜登　猶他州男子遭FBI擊斃

美國聯邦調查局（FBI）人員周三（9日）在嘗試逮捕一名在網上威脅要謀殺總統拜登的猶他州男子時，開槍將該男子殺死。除拜登外，被殺男子羅伯遜（Craig Deleeuw Robertson）亦涉嫌威脅多名政客和公眾人物，當中包括聲稱要殺死就掩口費案起訴前總統特朗普的紐約地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）。

FBI發聲明稱，事件是因為FBI特工試圖在猶他州普羅沃（Provo）一處寓所執行搜查令和逮捕令而起。在周三上午約6時15分，羅伯遜在該寓所遭至少一名FBI特工開槍射殺，此時距離拜登原定訪問猶他州最大城市鹽湖城之前約12小時，行動中沒有FBI特工受傷。FBI的監察部門正在審查這宗槍擊事件，而拜登同日早上已在新墨西哥州出席活動前聽取了此事的簡報。

美媒引述起訴文件指，羅伯遜在周一（7日）曾就拜登到訪猶他州之行發出威脅，稱自己「要準備好迷彩服和狙擊步槍」。文件又指，羅伯遜涉嫌密謀在停車場暗殺布拉格，指對方是與國際金融大鱷索羅斯有關的政治黑客。此外，羅伯遜還提及過許多其他政客，包括紐約州檢察總長詹樂霞（Letitia James），美國司法部長加蘭和加州州長紐瑟姆。羅伯遜亦被指曾揚言對調查他的FBI人員作出報復。