拜登簽令限制對華投資　華外交部提嚴正交涉

美國總統拜登周三（9日）簽署限制對華投資的行政命令，引來中方不滿。中國外交部發言人周四（10日）在北京表示堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。中國商務部發言人同日亦稱，中方對此嚴重關切，將保留採取措施的權利。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇指，對美國新的投資限制非常失望，此舉將嚴重損害中美企業和投資者的利益。

中國外交部發言人強調，中方對美方執意出台對華投資限制措施強烈不滿，對方打着「國家安全」的幌子，限制美國企業對華投資，大搞泛安全化、泛政治化，其真實目的是剝奪中國發展權利，維護一己霸權私利。發言人強調美方的行為其實質是搞逆全球化、去中國化。中方要求美方立即撤銷錯誤決定，取消對華投資限制；將密切關注有關動向，堅決維護自身權益。

中國商務部發言人指摘，美方限制本國企業對外投資，打着「去風險」的幌子在投資領域搞「脫鈎斷鏈」，嚴重背離美方一貫提倡的市場經濟和公平競爭原則，影響企業正常經營決策，破壞國際經貿秩序，嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈安全。中方希望美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則，不要人為阻礙全球經貿交流與合作，不要為世界經濟恢復增長設置障礙。