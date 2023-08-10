維省婦下廚招待家婆等4人　菜式疑有毒菇3死1危殆

澳洲維多利亞州一名女子涉嫌在招待她的家婆及老爺等4人的食物中投放劇毒真菌死帽菇（Death Cap mushrooms），其中3人死亡，1人重傷，女子正接受警方調查。

48歲涉事女子帕特森（Erin Patterson）於7月29日在寓所下廚烹調午餐款待來訪的70歲家婆蓋爾（Gail）、家公唐（Don），以及蓋爾的66歲妹妹希瑟（Heather）和丈夫伊恩（Ian）。惟4人於餐後數小時陸續不適，蓋爾、唐和希瑟一周後死亡，伊恩則情況危急，正等候換肝。澳洲警方推測他們可能因進食死帽菇中毒，下廚的帕特森卻沒事，目前仍未知事件成因。警方續指，帕特森正與丈夫分居，但二人關係良好，午餐當日他不在場。帕特森受訪時否認下毒，聲稱自己甚麼都無做，期間一度落淚。記者問到當天究竟有哪些菜式，以及從哪裡取得蘑菇時，她拒絕回應。

死帽菇有「世界第一毒菇」之稱，食用一個硬幣大小的份量足以導致一名成年人死亡，中毒症狀包括腹部劇痛、噁心、嘔吐及腹瀉，初期症狀消退後，也可能導致肝臟嚴重受損而致命。死帽菇生長在寒冷、潮濕環境，外表比其他劇毒菇類普通，因此容易誤食，全球90%的蘑菇中毒致死案件都和死帽菇有關。