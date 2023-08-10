不滿排放核污水　國際黑客網攻日本核能機構

日本傳媒周四（10日）報道，國際黑客組織「Anonymous」稱為抗議東京電力公司福島第一核電站排放核污水入海，正對日本核能相關團體網站發動網絡攻擊。攻擊自7月起趨於頻繁，對象包括日本原子能研究開發機構、日本原子能發電公司、日本原子能學會。

日本政府於2021年正式決定核污水排海後，Anonymous公布把東電、經濟產業省、自民黨等列入「目標名單」，上述3個遭受網攻的機構亦上榜。Anonymous解釋，日本政府的排放核污水決策並無市民參加，是不透明，應停止為經濟利益而把海洋當成垃圾場的不知輕重鹵莽行為。

網絡安全企業日本NTT Security指出，自國際原子能機構（IAEA）發表報告指排放計劃符合國際安全標準後，網攻驟增，Anonymous進行的是DDoS攻擊，透過發送大量數據讓系統癱瘓，相信網攻在排放核污水後可能再變多，有必要加以警惕。日本原子能研發機構稱，網站訪問量達到通常的約100倍，但通過採取措施並未造成無法瀏覽等影響。