台盼波羅的海3國　助加入北約卓越中心

台灣總統蔡英文周四（10日）接見波羅的海3國的國會外交委員會訪問團，拜託他們協助台灣參與北約在3國成立的「卓越中心」，包括在愛沙尼亞的北約合作網絡防禦卓越中心（CCDCOE）、拉脫維亞的戰略傳播卓越中心（STRATCOM COE）及立陶宛的能源安全卓越中心（ENSEC COE），並協助台灣和3國在國防資訊安全及全民防衞等領域深化合作。

訪問團成員包括愛沙尼亞國會外委會主席米克爾松、立陶宛國會外委會主席帕維里奧尼斯及拉脫維亞國會外委會主席科爾斯，此行是3國外委會主席近年首度共同組團訪台。蔡英文表示，他們來訪在區域安全或強化國際間民主國家的團結都別具意義，台灣與3國都經歷威權統治、追求民主的歷程，如今都面對威權主義擴張，網絡資安攻擊等威脅，故對彼此處境特別感同身受。

米克爾松表示，此行為了更加認識台灣，探索雙邊更多合作可能性，一起推動民主聯盟團結，包括共同強化數碼、資安、經貿與科技創新等領域。他又稱，從歷史悲劇學到守護自由不應單打獨鬥，因此過去30年來建立了非常強健的民主社會及穩固的同盟和夥伴關係。