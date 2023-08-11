聯合航空客機爬升期間急墜　機師失誤釀禍

美國聯合航空一架波音777客機去年12月從夏威夷州毛伊島卡胡盧伊飛往加州三藩市，客機起飛後爬升到2,100呎高度時，突然急墜至距離海面僅748呎，機師及時修正迅速爬升，客機最終安全降落。全國運輸安全委員會（NTSB）周四（10日）公開事故調查報告，認為是執飛航班的機組人員失誤導致。

涉事的聯合航空航班編號UA1722，載有271名乘客和10名機組人員，於去年12月18日下午從卡胡盧伊起飛，當時正在下大雨，客機起飛1分鐘便失高急墜。NTSB指出，兩位機師事發時聽到近地警告系統（GPWS）的警報，副機師多次宣布「拉起來」，機長則試圖讓飛機重新爬升，當下降開始逆轉時，GPWS再次發出警報。飛機重新爬升後，剩餘的航程平安無事。

NTSB指出，在初次爬升期間，機組人員誤解機長要求的襟翼設置，未能管理飛機的垂直飛行路徑、空速和俯仰姿態，導致今次事故。聯合航空回應指，機組人員和顧客安全是公司最重要的事，要吸取今次教訓，並強調是機師自願報告事件，公司全力配合獨立調查。

NTSB在事發兩個月後才知悉事件，而事故最初是由美國一個提供航空業新聞及訊息服務的一個訂閱平台於今年2月中旬首次披露。報道指，客機在暴風雨下順利起飛並正常爬升，之後以接近每分鐘8,576呎的垂直速度急墜13秒至775呎以下，客機立即修正高度，並以每分鐘8,640呎的垂直速度迅速爬升，整個過程僅歷時45秒。

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