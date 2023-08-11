吹襲南韓釀1死1失蹤　卡努移入北韓

強烈熱帶風暴卡努吹襲朝鮮半島，周五（11日）凌晨1時離開南韓進入北韓。南韓政府稱，截至周五清晨，卡努吹襲期間造成1人死亡，1人失蹤，歸類為安全相關事故，因此通報卡努未造成人員傷亡。截至上午9時，南韓全國14座機場的航班已恢復正常運作。

中央災難安全對策本部通報，大邱市周四（10日）山洪暴發，大邱廣域市軍威郡一名60多歲男性捲入急流，經搶救無效身亡；同市另一名60多歲坐輪椅男子失蹤。南韓17個市道逾1.17萬戶臨時疏散，大部分來自慶尚北道，當中7,353戶已經返家。南韓361處因卡努吹襲，出現堤壩潰決、房屋進水等情況。釜山市、大邱市等地逾4萬戶停電，其中94.2%已恢復供電。目前676處路段、600處河岸、199處海岸等維持封閉管制。另有28艘客輪停運，5條鐵路尚未恢復通車。

南韓氣象廳監測，卡努周五清晨5時位於仁川市江華島以北80公里的北韓境內，預計以每小時13公里的速度向西北偏北方向移動，中心最大風速18米每秒。北韓官媒朝中社報道，在卡努吹襲期間，重點保護黃海南道農作物，並維修當地所有排水泵站，保證隨時運行，並檢查水庫閘門設施和排水閘門。