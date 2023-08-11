聯合航空客機急墜後　未有第一時間通報

美國聯合航空一架客機去年12月從夏威夷州毛伊島卡胡盧伊飛往加州三藩市期間急墜引發外界關注，原因之一是航空公司及監管部門均以不符合通報標準為由，未有第一時間對外上報及公布。美國《聯邦規則彙編》明確列出需要立即上報全國運輸安全委員會（NTSB）的多個情況。

NTSB在調查最終報告解釋，為何聯合航空沒有第一時間通報當局，直至事發兩個月後得悉才展開調查。根據《聯邦規則彙編》第49編第830部第B分部有關飛機意外、事故及逾期飛機之最初通知的規定，任何民航飛機、任何非美國武裝部隊或情報機構操作之公共飛機及任何外國飛機的操作者，在發生飛機意外或嚴重事故，又或者飛機逾期並相信涉及意外時，需要立即並以可行的最迅速方式，通知就近的NTSB。

上述規定列出的嚴重事故，包括飛行控制系統故障或失效、所需飛行機組人員因受傷或疾病無法履行正常飛行職責、渦輪引擎內部零件失效導致產生殘骸、飛行期間發生火警、飛行期間與其他飛機相撞、除飛機之外的財產損壞維修費用超過25,000美元（約19.5萬港元）等12個情況，但並不包括今次事故成因、即機組人員失誤。

值得留意的是，雖然聯合航空及NTSB的做法符合規定，但NTSB決定調查事故時，機上兩個黑盒已經沒有事發當天記錄的資料，分別是駕駛艙語音紀錄儀及飛行數據紀錄儀。當局需要利用機組人員的口供及其他紀錄，作為調查這宗事故的資料來源。

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