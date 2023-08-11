初級醫生再罷工籲加薪　政府促停行動

隸屬英國醫學會（BMA）的初級醫生周五（11日）發起新一輪罷工，為期4天。他們要求政府加薪35％，以追上多年通脹幅度。政府強調，早前提出為初級醫生加薪6％和發放獎金合情合理，敦促他們立即結束罷工。罷工嚴重影響醫療服務，多間醫院暫停提供常規預約。

這是初級醫生今年第5次罷工，也是英國國家衞生事務局（NHS）的工會連續第9個月採取行動。部分罷工初級醫生上周三（2日）才開始在NHS工作，阿金納沃努（Dr Omolara Akinnawonu）醫生直言，許多醫護人員剛開始在醫療服務部門工作時都入不敷支，她認為罷工有必要。衞生大臣柏建熙強調，政府的薪酬獎勵兼顧控制通脹，同時認同醫生工作，已是最終定案。

自去年底罷工潮開始以來，至少近83.5萬宗預約求診須延期。但有醫療服務組織警告，取消預約求診宗數可能是延期的兩倍；而初級醫生8月舉行罷工後，預約求診延期宗數可能接近100萬，將對被延期治療的病人和本已低落的員工士氣造成長期影響。NHS透露，截至今年6月底，有760萬人輪候治療，是自2007年8月有記錄以來最多。