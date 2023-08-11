維珍銀河載首批民間旅客上太空　包括前奧運選手

英國太空旅遊公司維珍銀河於美東時間周四（10日）成功完成第2次商業載人太空旅行任務，載有6人的太空船團結號於美國新墨西哥州的航天港發射往太空，安全返回地球。今次有3名乘客並非太空人或軍人，是維珍銀河首次讓民間旅客乘搭太空船上太空。

今次旅程代號「銀河02」，團結號於周四上午10時30分左右（香港時間周四晚10時30分）在美國航天港升空，飛行約50分鐘後團結號與母艦VMS Eve分離，繼續上升至距離地球表面80公里以上的高度，乘客們此時解開安全帶並享受數分鐘的失重快感，並從太空俯視地球。團結號隨後返回地球，整個旅程歷時約1小時。

除了3名機組人員外，乘客包括來自中美洲國家安提瓜的46歲女子沙赫夫（Keisha Schahaff）和其18歲女兒邁耶斯（A​​nastatia Mayers），她們在籌款抽獎贏得今趟旅程。英國前奧運選手、80歲患有柏金遜病的古德溫（Jon Goodwin）亦是乘客之一，他是一名退役划艇運動員，曾於1972年代表英國參加德國慕尼黑奧運會，是首位進入太空的前奧運選手。

維珍銀河創辦人布蘭森當天亦在航天港見證歷史性的一刻，公司指目前約積累800名客戶，未來打算每月執行一次商業飛行，開創太空旅行的新時代。