俄轟炸機巡北冰洋　20艦巴倫支海演習

俄羅斯大舉攻擊烏克蘭的同時，繼續維護在其「後花園」北極地區的影響力。俄羅斯國防部周四（10日）表示，遠程航空兵兩架戰略轟炸機在北冰洋上空執行巡航任務；海軍北方艦隊翌日在巴倫支海展開大型演習，出動20艘水面艦艇及潛艇、5架飛機、超過8,000人，演練保護北方航道的主權，預料展開導彈射擊活動。

俄羅斯國防部表示，遠程航空兵派出圖160戰略轟炸機執行長達8小時的巡航任務，它們在巴倫支海及北冰洋國際海域上空飛行，空天軍派出蘇35戰機護航。遠程航空兵指揮官科比拉什（Sergey Kobylash）表示，戰略轟炸機在飛行期間嚴格遵守使用空域的國際規定，並強調遠程航空兵定期在北極、北大西洋、黑海、波羅的海、太平洋國際海域上空執行巡航任務。圖160戰略轟炸機可以投射常規彈藥及核武。

與此同時，俄羅斯海軍北方艦隊出動大批兵力演習，主要測試控制艦隊兵力執行任務的不同選項。根據軍方通報，參與演習的武器包括核潛艇、岸防導彈系統、特別軍事編隊。數艘參與演習的水面艦艇之後組成北方艦隊年度「北極遠征船艦小組」，旨在保護北方航道，預料沿着俄羅斯北岸海域航向東方抵達西伯利亞北部海域。