【東方日報世界視線】沙特脫離美操控　全球南方新勢力

以沙特阿拉伯為首的阿拉伯半島，過去是英國及二次大戰後美國的勢力範圍，也是英美重要軍事及經濟盟友，它是英美扶持以抗衡伊朗為首的中亞及中東什葉派力量，也是石油美元的基石，但近年來這關係出現巨大改變。

以沙特為首的阿拉伯國家聯盟，和美國最早的裂痕是埃及前總統穆巴拉克被顏色革命逼下台。沙特和美國政府的關係在特朗普上任後得到修復，但民主黨的拜登上任後，對沙特支持特朗普表示一定的不滿，並翻《華盛頓郵報》記者卡舒吉2018年在沙特駐土耳其伊斯坦布爾領事館遇害身亡事件的舊帳。有分析家認為，拜登政府是笨拙地以此提醒沙特要和美國有更多妥協和政治交換，但沙特政府不吃這一套，反而更意識到俄羅斯支持敍利亞可更有效對抗美國的顛覆，沙特與俄羅斯自此開始有更多溝通合作，也藉俄羅斯和伊朗的良好關係，緩和沙特與伊朗的敵對。

其實，沙特在俄烏戰爭前已經和俄羅斯有默契地維持高油價，到戰爭爆發，沙特仍然沒有增產或降價石油，明顯是不支持西方制裁俄羅斯的姿態。去年7月拜登訪問沙特阿拉伯，就是希望可拉攏沙特制裁俄羅斯及停止和中國合作。然而，今年3月沙特政府更在中國斡旋下和伊朗政府和解，並重新接納敍利亞重返阿拉伯國家聯盟，說明阿拉伯世界不再支持美國策動顛覆敍利亞阿薩德政府的計劃；8月初更主動召開討論烏克蘭和平方案的國際會議，當中被邀的不少是全球南方國家，避免和議被美國盟友及烏克蘭控制，反而對它們施加壓力促和。

一些政治分析家指出，其實正正因為北約誘發及深陷俄烏戰爭，才形成西方力量在非洲、中東及中亞地區的真空，使中國以經濟實力推動這地區政治和解，拓展一帶一路並帶來共同的經濟繁榮。另一方面是阿拉伯國家更能鞏固其共同利益，實現它們共同經濟轉型以及社會現代化建設的目標，長遠減少依賴石油出口的單一經濟模式。

最後，正正由於以沙特為首的阿拉伯國家聯盟與伊朗解除敵對關係，沙特的聲望及影響力大增，促進它和埃及分別成為阿拉伯半島和北非加中東的全球南方新兩極力量。下一步兩國都大有機會加入金磚國家集團以促進阿拉伯世界的發展，共同努力推展新多極世界的秩序，不樹敵，不結盟，全部是友人。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻