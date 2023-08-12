前總統祖馬監獄報到後不久獲釋　反對派批巨大侮辱

南非前總統祖馬周五（11日）奉命回監獄報到，但在約一個小時後獲釋離開，反對派指政府此舉為對公眾的巨大侮辱。

南非監獄部門稱，因藐視法庭罪判刑的祖馬被勒令返回監獄報到，並於當地周五早上6時抵達東部城鎮埃斯特科特一間拘留所。南非國家懲教署專員在比勒陀利亞的記者會上指，祖馬已納入監獄系統，但在一個多小時後按緩解程序釋放，以緩解監獄過度擁擠的情況。

現年81歲的祖馬因拒絕向調查他任職期間的金融腐敗和任人唯親問題的小組作證，於2021年6月被南非憲法法院以藐視法庭罪判刑15個月。他於2021年7月入獄服刑，引發抗議活動，並演變成騷亂和搶劫的亂局，成為南非成立民主政體以來最嚴重的暴力事件，造成350多人死亡。祖馬僅入獄兩個月就獲准保釋在外就醫，其病情並未公開。

去年11月，上訴法院裁定釋放祖馬是非法，並命令祖馬返回誇祖魯—納塔爾省的埃斯特科特懲教中心。給予祖馬有條件釋放的南非監獄管理局對上訴法院的裁決提出上訴，但上個月憲法法院駁回了這一上訴。根據裁決，祖馬被勒令於周五重返監獄。

然而，祖馬隨即受益於現任總統拉馬福薩批准對非暴力犯罪者的減刑措施。司法部長拉莫拉指，逾2.4萬名囚犯將因此獲釋，其中約三分之二正接受監督及已獲假釋，他們將能獲得自由。